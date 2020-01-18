Исторический памятник "Ашратхона" в Самарканде не будут передавать испанцам для создания отеля

Исторический памятник "Ашратхона" в Самарканде не будут передавать испанцам для создания там гостиницы, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заместителя хокима Самаркандской области Батыржона Нуруллаева.

Ранее известный эксперт в сфере туризма, гид, краевед, основатель проектов "Виртуальный Самарканд" и X-places Рустам Хусанов выступил против передачи самаркандского мавзолея Ишратхона "богатым" испанцам под создание отеля. Переговоры с испанской компанией на днях провел Госкомтуризма.

"Исходя из многочисленных постов и негативных комментариев, описывающих возможную передачу памятника "Ашратхона" испанской компании Paradores, как заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития туризма заявляю: переговоры с данной компанией были проведены непосредственно с моим участием и разговора по передаче данного объекта компании Paradores не было и не имело места", – написал Нуруллаев на своей странице в Facebook.

По его словам, целью переговоров были консультации по правильному развитию гостиничного дела в исторической зоне Самарканда, так как Paradores имеет большой опыт в сотрудничестве с организациями и странами в данном направлении.

"Таким образом, учитывая тот факт, что "Ашратхона" является культурным наследием, никой передачи объекта потенциальному инвестору не будет. Моим предложением является облагородить территорию памятника "Ашратхона", а само здание провести консервацию и использовать только в качестве как туристического объекта", – заключил он.