» » » Выявлено более 10 граждан, незаконно использующих природный газ
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  • 17 январь 2020 21:43
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Выявлено более 10 граждан, незаконно использующих природный газ

Случаи произвольных установок нелегальных газовых насосов были выявлены в ходе рейда,проведенного 15-16 января. Рабочая группа,  состоящая из Департамента по чрезвычайным ситуациям, ООО «Худудгаз Самарканд» и других соответствующих организаций, обнаружила места более десятка  газовых насосов. Эти устройства были немедленно изъяты рабочей группой и доведены до сведения правоохранительных органов о принятии мер в установленном порядке.

Выявлено более 10 граждан, незаконно использующих природный газ

Выявлено более 10 граждан, незаконно использующих природный газ

 Выявлено более 10 граждан, незаконно использующих природный газ

 Выявлено более 10 граждан, незаконно использующих природный газ

 

Представители рабочей группы объясняют, что низкое давление газа на местах связано с установкой газовых насосов, которые могут привести к нарушению гидравлического давления (нормального давления) газовой системы. В связи с чем страдает подавляющее большинство населения. 



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