 Выявлено более 10 граждан, незаконно использующих природный газ

Случаи произвольных установок нелегальных газовых насосов были выявлены в ходе рейда,проведенного 15-16 января. Рабочая группа, состоящая из Департамента по чрезвычайным ситуациям, ООО «Худудгаз Самарканд» и других соответствующих организаций, обнаружила места более десятка газовых насосов. Эти устройства были немедленно изъяты рабочей группой и доведены до сведения правоохранительных органов о принятии мер в установленном порядке.





Представители рабочей группы объясняют, что низкое давление газа на местах связано с установкой газовых насосов, которые могут привести к нарушению гидравлического давления (нормального давления) газовой системы. В связи с чем страдает подавляющее большинство населения.







