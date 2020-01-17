Самарканд признан "Самым образцовым регионом года"

Церемония награждения победителей конкурса «Выбор года - 2019», организованная Национальным информационным агентством Узбекистана, состоялась в киноконцертном зале "Зарафшон" в Ташкенте.
На церемонии были объявлены самые образцовые регионы года . Названия областей огласил министр народного образования Шерзод Шерматов.
По результатам опроса, Самарканд был назван «Самым образцовым регионом года». Город Ташкент и Наманганская область заняли второе место.
I место - Самаркандская область
II место - Наманганская область
II место - Ташкент
III место - Андижанская область
III место - Навоийская область.