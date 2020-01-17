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  • 17 январь 2020 20:27
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Самарканд признан "Самым образцовым регионом года"

Церемония награждения победителей конкурса «Выбор года - 2019», организованная Национальным информационным агентством Узбекистана, состоялась в киноконцертном зале "Зарафшон" в Ташкенте.
 

Самарканд признан "Самым образцовым регионом года"


На церемонии были объявлены самые образцовые регионы года . Названия областей огласил министр народного образования Шерзод Шерматов.

По результатам опроса, Самарканд был назван «Самым образцовым регионом года». Город Ташкент и Наманганская область заняли второе место.
 

Самарканд признан "Самым образцовым регионом года"


I место - Самаркандская область

II место - Наманганская область

II место - Ташкент

III место - Андижанская область

III место - Навоийская область.


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