Самарканд признан "Самым образцовым регионом года"

Церемония награждения победителей конкурса «Выбор года - 2019», организованная Национальным информационным агентством Узбекистана, состоялась в киноконцертном зале "Зарафшон" в Ташкенте.

На церемонии были объявлены самые образцовые регионы года . Названия областей огласил министр народного образования Шерзод Шерматов.





По результатам опроса, Самарканд был назван «Самым образцовым регионом года». Город Ташкент и Наманганская область заняли второе место.

I место - Самаркандская область





II место - Наманганская область





II место - Ташкент





III место - Андижанская область





III место - Навоийская область.



