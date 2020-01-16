В Узбекистане создается новая автокомпания — Uz Truck & Bus Motors

Китайская компания Sinotruck вложилась JV MAN Auto-Uzbekistan, что стало одной из крупнейших сделок 2019 года. В пресс-службе «Узавтосаноата» раскрыли детали и сообщили, что китайская компания инвестировала $12,1 млн. Об этом сообщает spot.uz.

В результате этого, на базе существующего JV MAN Auto-Uzbekistan будет создана новая компания — Uz Truck&Bus Motors.

Инвестиции будут направлены на увеличение производственных мощностей с 3 тыс. до 6 тыс. единиц коммерческой техники в год, освоение производства новых моделей и локализацию комплектующих деталей.

Проект позволит создать более 100 дополнительных рабочих мест, увеличить экспортный потенциал предприятия, а также поэтапно повысить уровень локализации производимой коммерческой техники до 50%.

«Решение было принято в целях насыщения рынка более бюджетными и в тоже время качественными грузовыми автомобилями, которые будут конкурентоспособны и доступны покупателям, повышения конкуренции между различными брендами внутри республики, а также освоения производства техники грузоподъёмностью от 5 до 70 тонн, включая карьерные самосвалы», — говорится в сообщении «Узавтосаноат».

Выбор Sinotruk обусловлен популярностью еее техники на рынке Узбекистана и стран Центральной Азии, а также тем, что с 2009 года 25% плюс одна акций компании принадлежат немецкому концерну MAN Truck & Bus SE.

Sinotruk производит коммерческую технику под разными брендами малой, средней и большой грузоподъёмности, а также грузовые автомобили специального назначения. Компания занимает первое место в Китае по объемам производства и экспорта тяжелых грузовых автомобилей, производство которых за 2019 год составило 350 тыс. ед. Товарооборот за прошлый год составил $15,7 млрд, имеет более 20 заводов в Китае и восемь предприятий в других странах.