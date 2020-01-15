Восстановит ли горводоканал обвалившуюся стену в результате прорыва трубопровода?

"Проснувшись утром я увидела руины. Это все, что осталось от моей стены",-рассказывает соседям Нуне Варданян. Жительница махалли "Матонат", расположенной на улице Сайхун г. Самарканда, больше всех пострадала в результате прорыва магистрального трубопровода, диаметром 500 мм. Неприятный случай настиг жильцов в преддверии Нового года.





По словам местных граждан, об утечке воды и ненадлежащем состоянии трубы они неоднократно жаловались в водоканал г. Самарканда еще 2 года назад. Однако работники ГУП "Сувокова" не восприняли жалобу всерьез и халатно отнеслись к своим обязанностям. Ограничивались лишь забиванием колышек. Вот и плачевные последствия, возмущается народ.

-Услышав необычный шум, утром 24 декабря все соседи выбежали на улицу, говорит Нуне Варданян. - Было видно, как горизонтально бьет мощный поток воды, которая напором выходила из трубы. Сразу же позвонили в дежурную часть. Несмотря на холод, работники горводоканала всячески пытались остановить воду. Ближе к вечеру все таки удалось заглушить трубопровод. В момент ликвидации мы услышали сильный грохот. Я уже тогда поняла, что моя стена обрушилась. Так как было поздно, разглядеть происшествие не удалось. Однако утром меня ждал сюрприз. Это было конечно ужасно.

Сюрприз, о котором говорила женщина, обвалившееся ограждение длиною около 10 м. Буквально за сутки после прорыва трубопровода разворотило проезжую часть дороги, асфальт, покрытый средствами самих местных жителей. Сильный напор воды образовал огромную пропасть, глубиной почти в 5 метров. Впоследствии пострадало несколько домов. Люди опасались, что потери могли бы быть значительно велики, если б не своевременное отключение воды. Размер ущерба пока не установлен.

Пострадавший отрезок махалли с тех пор напоминает строительную площадку с глубоким прорытом котлованом. Народу, чтобы дойти до своего дома, приходится обходить десятки метров. Намного проблематичной оказалась задача для людей с маленькими детьми, за которыми нужен постоянный контроль, чтобы не приходилось вытаскивать их с образовавшейся пропасти. Летом прошлого года в ходе предварительных работ по устранению утечки, в небольшую яму упал внук одной из жительниц. Слава богу обошлось без телесных повреждений, вспоминает Зулхумор Ризаева.

В данное время на месте ведутся ремонтные работы. Высыпаются гравий и грунт, привозимый грузовыми машинами. Процесс засыпки может занять от трех до шести месяцев. Планируется перевезти около ста машин песка, а то и больше, говорят представители городского водоканала, признавая свою ошибку.

Шерзод Абдураимов, заместитель начальника отдела «Водопроводных сетей» говорит, что прорванные трубы 60-летней давности отжили свой срок и поэтапно будут заменены.

-На основе разработанного плана мероприятий на предстоящие годы реконструкция водопроводных труб на данном участке предусмотрена только в 2021 году, говорит замначальника. -На данный момент путь подачи питьевой воды посредством трубопровода, диаметром 500 мм, полностью перекрыт. Обеспечение население водой осуществляется путем подключения дополнительной водопроводной сети.

ГУП "Сувокова" берет на себя все расходы, связанные с данной ситуацией. Что касается возмещения материального ущерба Нуне Варданян, в частности, восстановления ее стены, то сперва будет изучена законность ее постройки, утверждают юристы организации. По их словам, территория обвалившегося ограждения входит в зону санитарной охраны источников водоснабжения. Согласно санитарным нормам и правилам, жилые помещения должны возводится на расстоянии 10 м от магистральных трубопроводов при диаметре водовода не менее 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм.

Женщина, предоставляя все кадастровые и нормативные документы, заявляет, что стена строилась в соответствии с законом. Во всяком случае, кто прав, а кто нет, будут определять компетентные органы.

Зарина Хакбердиева