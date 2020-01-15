На месте гостиницы «Интурист» в Самарканде построят новую гостиницу

На территории бывшей гостиницы «Интурист» в Самарканде построят новую гостиницу, следует из Инвестиционной программы на 2020−2022 годы, утвержденной 9 января президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Проектом, рассчитанного на 2020−2021 годы, займется ООО Qorako’l Stroy Engineering. Это будет четырехзвездночная гостиница на 212 номеров. Общая стоимость проекта — $20 млн, из которых в 2020 году освоят $12 млн.

Согласно данным Единого реестра юридических лиц, ООО Qorako’l Stroy Engineering создано в 2009 году и на 100% принадлежит фонду «Цифровое доверие», пишет spot.uz.