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  • 15 январь 2020 12:09
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На месте гостиницы «Интурист» в Самарканде построят новую гостиницу

На месте гостиницы «Интурист» в Самарканде построят новую гостиницуНа территории бывшей гостиницы «Интурист» в Самарканде построят новую гостиницу, следует из Инвестиционной программы на 2020−2022 годы, утвержденной 9 января президентом Шавкатом Мирзиёевым.

 

Проектом, рассчитанного на 2020−2021 годы, займется ООО Qorako’l Stroy Engineering. Это будет четырехзвездночная гостиница на 212 номеров. Общая стоимость проекта — $20 млн, из которых в 2020 году освоят $12 млн.

 

Согласно данным Единого реестра юридических лиц, ООО Qorako’l Stroy Engineering создано в 2009 году и на 100% принадлежит фонду «Цифровое доверие», пишет spot.uz.


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