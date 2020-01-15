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  • 15 январь 2020 12:03
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Новый выпуск российской программы "Магия вкуса" посвящен кухне Самарканда и Бухары

Новый выпуск российской программы "Магия вкуса" посвящен кухне Самарканда и БухарыРоссийский фудблогер Антон Зайцев побывал в Самарканде и Бухаре. Новый выпуск программы "Магия вкуса" посвящен кухне этих древних городов Узбекистана, сообщает Podrobno.uz.

 

Блогер сравнил два вида плова, попробовал традиционные сладости и выяснил, как пекутся самаркандские лепешки. На Сиабском базаре Зайцев даже рискнул попробовать лечебную глину, хотя честно признался, что остальные блюда понравились ему намного больше.

 

Программа "Магия вкуса" рассказывает о традициях разных народов и их национальной кухне. Новые выпуски выходят на канале "Моя планета", а повторы - на канале "Планета HD".

 

В организации поездки российского блогера в Узбекистан принимали участие Государственный комитет по развитию туризма и посольство республики в Российской Федерации.

 



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