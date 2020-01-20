В Самаркандской области несовершеннолетнего угонщика посадили на четыре года

"26 октября 2019 года, примерно в 04:00, в кишлаке Корасув Джамбайского района 17-летний Озодбек У., воспользовавшись тем, что водитель не запер свой автомобиль Damas, угнал его. В дальнейшем в ходе движения по автомобильной дороге М-39 "Ташкент-Самарканд" на 1106-м километре он выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Nexia", – отметили в Следственном департаменте МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 267 Уголовного кодекса (угон транспортного средства).

В ходе предварительного следствия Озодбеку было предъявлено обвинение по пункту "а" части 3 статьи 169 (кража) и части 2 статьи 267 Уголовного кодекса.