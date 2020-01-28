» » » Кинематографы Малайзии будут снимать в Самарканде 10-серийный документальный фильм
﻿
  • 15 январь 2020 10:19
  • 28

Кинематографы Малайзии будут снимать в Самарканде 10-серийный документальный фильм

Узбекистан и Малайзия реализуют масштабный проект по совместному созданию 10-серийного документального фильма об Узбекистане с его последующей демонстрацией на ведущих телеканалах Малайзии TV1 и TV2.

 

Кинематографы Малайзии будут снимать в Самарканде 10-серийный документальный фильм

 

Об этом стало известно по итогам переговоров Генерального директора Национального агентства "Узбеккино" Фирдавса Абдухаликова с руководством Государственной телерадиокомпании Малайзии (Radio Televisyen Malaysia – RTM).

 

Съемки данного проекта намечены на февраль-март этого года в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве. Документальный сериал будет транслироваться в прайм-тайм в мае 2020 года, во время священного для мусульман месяца Рамадан.


Похожие статьи:
﻿
«Узбеккино» снимает фильм об Алишере Навои

«Узбеккино» снимает фильм об Алишере Навои

Новости Самарканда
﻿
‘’Ўзбеккино’’ завершил съемки документального фильма «Самарканд - древняя жемчужина востока»

‘’Ўзбеккино’’ завершил съемки документального фильма «Самарканд - древняя жемчужина востока»

Новости Самарканда
﻿
Съемки французского телевидения в Самарканде

Съемки французского телевидения в Самарканде

Новости Самарканда / Туризм
﻿
В Самарканде проходят съемки документального фильма «Узбекистан: обретенные откровения»

В Самарканде проходят съемки документального фильма «Узбекистан: обретенные откровения»

Новости Самарканда / Культура / ТОП
﻿
ВВС Scotland снимает документальный фильм о Шелковом пути

ВВС Scotland снимает документальный фильм о Шелковом пути

Новости Самарканда / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика