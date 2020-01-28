Кинематографы Малайзии будут снимать в Самарканде 10-серийный документальный фильм

Узбекистан и Малайзия реализуют масштабный проект по совместному созданию 10-серийного документального фильма об Узбекистане с его последующей демонстрацией на ведущих телеканалах Малайзии TV1 и TV2.

Об этом стало известно по итогам переговоров Генерального директора Национального агентства "Узбеккино" Фирдавса Абдухаликова с руководством Государственной телерадиокомпании Малайзии (Radio Televisyen Malaysia – RTM).

Съемки данного проекта намечены на февраль-март этого года в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве. Документальный сериал будет транслироваться в прайм-тайм в мае 2020 года, во время священного для мусульман месяца Рамадан.