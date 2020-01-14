Как в Самарканде отметили 14 января?

Мероприятие в связи с 28-летием Вооруженных Сил Республики Узбекистан и днем защитников родины началось с церемонии возложения цветов. Хоким Самаркандской области, руководители министерств и ведомств, представители военных подразделений, общественные деятели, а также учащаяся молодежь возложили венки к подножию памятника Амиру Темуру.





На площади Кук Сарай в честь праздника военные устроили выставку спецтехники и вооружения. Также был организован военный парад. Торжественным маршем один за другим прошлись военные подразделения: пехотинцы, мотоциклисты. Особый интерес вызвала конница.

Традиционные показательные выступления военнослужащих и боевой техники объединили порядка сотни человек. Каждый из участников пытался запечатлеть на свой телефон интересные кадры, которые можно увидеть не каждый день.

Администрация областного и городского хокимиятов вместе с гостями осмотрели развернувшиеся на площади военные палатки. В центре внимания была полевая кухня.

Зарина Хакбердиева