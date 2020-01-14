Подробности крупной аварии в Самарканде

13 января примерно
в 13:10 на 19-м км автодороги А-378 в направлении «Карши-Самарканд» на
территории Нурабадского района Самаркандской области произошло крупное ДТП с
участием 13 автомобилей. ГУБДД МВД Узбекистана сообщило подробности инцидента.
По данным управления, водитель «КамАЗа» в связи с
ухудшением видимости из-за густого тумана и снега принял решение остановить
машину и начал перестраиваться к обочине. Водитель ехавшего следом Ford не смог
вовремя затормозить из-за обледеневшей поверхности дороги, и автомобиль
столкнулся с задней частью грузовика. Затем с Ford столкнулась Nexia и еще 10
автомобилей. В результате происшествия ранения легкой степени тяжести получили
водитель и пассажир автомобиля Ford, а также два пассажира Nexia. После
оказанной помощи в больнице они были выписаны домой.
Примерно через 5 минут на этой же дороге на расстоянии
300 м до места аварии произошло еще одно ДТП, отмечает ГУБДД. Водитель Nexia,
не справившись с управлением на скользкой дороге, совершил столкновение с
ехавшим спереди грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом. Водитель легкового
автомобиля был госпитализирован с диагнозом «перелом в области правого
запястья», один пассажир — с диагнозом «закрытая травма грудной клетки, перелом
реберных костей». Еще два пассажира получили ранения легкой степени тяжести.
В ГУБДД напомнили водителям о необходимости учитывать
сложные дорожные условия, не пользоваться неисправными транспортными средствами
и без необходимости не выезжать в ночное время.
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