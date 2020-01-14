Подробности крупной аварии в Самарканде

13 января примерно в 13:10 на 19-м км автодороги А-378 в направлении «Карши-Самарканд» на территории Нурабадского района Самаркандской области произошло крупное ДТП с участием 13 автомобилей. ГУБДД МВД Узбекистана сообщило подробности инцидента.

По данным управления, водитель «КамАЗа» в связи с ухудшением видимости из-за густого тумана и снега принял решение остановить машину и начал перестраиваться к обочине. Водитель ехавшего следом Ford не смог вовремя затормозить из-за обледеневшей поверхности дороги, и автомобиль столкнулся с задней частью грузовика. Затем с Ford столкнулась Nexia и еще 10 автомобилей. В результате происшествия ранения легкой степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля Ford, а также два пассажира Nexia. После оказанной помощи в больнице они были выписаны домой.

Примерно через 5 минут на этой же дороге на расстоянии 300 м до места аварии произошло еще одно ДТП, отмечает ГУБДД. Водитель Nexia, не справившись с управлением на скользкой дороге, совершил столкновение с ехавшим спереди грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом. Водитель легкового автомобиля был госпитализирован с диагнозом «перелом в области правого запястья», один пассажир — с диагнозом «закрытая травма грудной клетки, перелом реберных костей». Еще два пассажира получили ранения легкой степени тяжести.

В ГУБДД напомнили водителям о необходимости учитывать сложные дорожные условия, не пользоваться неисправными транспортными средствами и без необходимости не выезжать в ночное время.

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