В Самарканде сдано в эксплуатацию новое здание дома "Саховат"

На протяжении двух лет шло строительство нового здания по заказу Инжиниринговой компании областного хокимията. Со стороны генерального подрядчика ООО «Меъмор-96» был построен новый современный корпус, рассчитанный на 50 человек. На все работы освоено более 8 млрд.сумов. Здесь предусмотрены все условия: прачечная, баня, помещения для встреч с родными , терраса. В каждой комнате есть душевая и туалет. Больше всего подопечные дома «Саховат» обрадовались просторной столовой.

Пресс-служба хокимията Самаркандской области