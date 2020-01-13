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  • 13 январь 2020 14:23
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В Самарканде сдано в эксплуатацию новое здание дома "Саховат"

На протяжении двух лет шло строительство нового здания по заказу Инжиниринговой компании областного хокимията. Со стороны генерального подрядчика ООО «Меъмор-96» был построен новый современный корпус, рассчитанный  на 50 человек.  На все работы освоено более 8 млрд.сумов. Здесь  предусмотрены все условия:  прачечная, баня, помещения  для встреч с родными , терраса. В каждой комнате есть душевая и туалет. Больше всего подопечные дома «Саховат» обрадовались просторной столовой.
 
 
Пресс-служба хокимията Самаркандской области

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