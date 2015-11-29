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  • 12 январь 2020 12:31
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Самаркандец упал с 16 этажа строящегося объекта и скончался на месте

Несчастный случай произошел 9 января 2020 года на строительной площадки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Новость опубликована на телеграмм-канале Генерального консульства нашей страны в г. Санкт-Петербурге (Россия). По данным консульства, гражданин Узбекистана упал с высоты 16-го этажа строящегося объекта.
 

Самаркандец упал с 16 этажа строящегося объекта и скончался на месте


В настоящее время необходимые правовые и организационные вопросы по возвращению тела нашего соотечественника в Узбекистан решены совместно с соответствующими организациями.

Тело погибшего планируется доставить в Самарканд.


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