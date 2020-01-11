Как в Самарканде борются с упорядочением свадеб?

С самого начала этого года проведение свадебных торжеств-самая актуальная тема на сегодня. В сентябре 2019-го на совместном заседании советов Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана было принято положение о порядке проведения свадеб и поминальных обрядов. Документ вступил в силу 1 января.

В соответствии с пунктами утвержденного парламентом положения, проведение свадебных церемоний и поминальных обрядов по всей стране строго регламентировано по времени и количеству приглашенных гостей. От 200 до 250 участников, в зависимости от типа мероприятия, с 6.00 до 23.00 часов, не более трех автомобилей в составе свадебного кортежа, обязательное наличие договора между руководителями ресторанов и организаторами мероприятий. Таковы основные пункты порядка, которые должны соблюдать все граждане Узбекистана, иначе последствия чреваты штрафом в крупном размере, говорится в документе.

Лица, нарушающие установленные правила, должны будут заплатить штраф в размере 10 базовых расчетных величин (БРВ) или 2,23 миллиона сумов. Должностные лица банкетных залов, ресторанов и кафе за нарушения заплатят 30 БРВ (6,69 миллиона сумов). За повторное нарушение в течение одного года придется заплатить уже 50 БРВ (11,1 миллиона сумов).





Самарканд лидирует по проведению помпезных и расточительных свадеб среди всех областей республики, говорит заместитель председателя Самаркандского областного совета по координации деятельности органов самоуправления граждан Юсуф Салимов. Наверняка найдутся люди, готовые заплатить штраф и провести свадьбу по их желанию.





-Некоторые люди спокойно могут заплатить 10 базовых расчетных величин. Для состоятельных персон- это не проблема. Один раз нарушат правила, второй раз, однако, в третий раз в отношении их будут предприняты жесткие меры. В данное время в регионе совместно с налоговым областным управлением рассматривается вопрос увеличения размеров штрафных санкций. Возможно, тогда люди перед попыткой нарушить установленные правила, вначале немного задумаются.





В целях реализации требований принятого положения в Самарканде создана рабочая группа по контролю за соблюдением порядка проведения свадебных торжеств, семейных мероприятий. Ежедневно представители комиссии проводят рейды по городским ресторанам. Согласно данным мониторинга, по положению на 10 января по области проведено в общей сложности около 30 свадеб в соответствии с правилами. Число гостей было в среднем до 250 человек. При этом имелся вышеуказанный договор. По словам членов комиссии, ни в одном из ресторанов утвержденный порядок проведения свадеб пока не нарушался, за исключением одного случая.

В махалле «Ходжа Ахрора Вали» Самаркандского района количество гостей на свадьбе достигало поти 400 человек. По словам председателя махалли, который позже отчитывался перед хокимом области в ходе видеоселекторного совещания, семья Мамадияровых в один день справляла одновременно четыре свадьбы-три суннат туя и воссоединение молодой пары. Но в любом случае нарушены нормы.





Кроме того, представителями рабочей группы на местах проводятся пропагандистские мероприятия. Среди населения обсуждаются вопросы и порядок проведения как свадебных, так и поминальных обрядов.

Зарина Хакбердиева