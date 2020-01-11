» » » Человек за скрытую рекламу наркотиков на баннерах оштрафован на 1 млн. 115 тыс. сумов
﻿
  • 11 январь 2020 12:17
  • 81

Человек за скрытую рекламу наркотиков на баннерах оштрафован на 1 млн. 115 тыс. сумов

Человек за скрытую рекламу наркотиков на баннерах оштрафован на 1 млн. 115 тыс. сумовПредприниматель, пропагандирующий психотропные вещества на баннерах Самарканда, в ходе суда оштрафован на 1 млн. 115 тыс. сумов. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Самаркандской области.

 

Как выяснилось, частный предприниматель на одной из улиц Самарканда разместил рекламный щит размером 6х3 квадратных метров. Баннер содержал скрытую рекламу наркотиков.

 

В письме Агентства по защите прав потребителей при антимонопольном комитете Узбекистана говорится, что можно приобрести психотропные вещества, такие как стафф-мефедрон, кристаллы и др., если получить доступ через QR-код, указанный в этой наружной рекламе.

 

Закон «О рекламе» запрещает распространять информацию о продуктах, производство или продажа которых запрещено законом, поощряя или потенциально причиняя вред здоровью или жизни граждан и окружающей среде, а также безразличных для безопасности.

 

Это дело, квалифицированное в соответствии с частью 2 статьи 178-1 Кодекса административной ответственности, было рассмотрено в открытом судебном заседании Самаркандским городским административным судом.

 

По решению судебных приставов частный предприниматель был оштрафован на 5 БРВ- 1 млн. 115 тыс. сумов.


Похожие статьи:
﻿
В ГУВД раскрыли схему появления баннеров со скрытой рекламой наркотиков на улицах Ташкента и Самарканда

В ГУВД раскрыли схему появления баннеров со скрытой рекламой наркотиков на улицах Ташкента и Самарканда

Новости Самарканда
﻿
Почти 300 тысяч жителей Самаркандской области задолжали за электроэнергию

Почти 300 тысяч жителей Самаркандской области задолжали за электроэнергию

Новости Самарканда
﻿
Самаркандские таможенники изъяли ювелирные изделия на 23 млн.сумов

Самаркандские таможенники изъяли ювелирные изделия на 23 млн.сумов

Новости Самарканда
﻿
Гражданин Самаркандской области оштрафован за незаконный ввоз мобильных телефонов

Гражданин Самаркандской области оштрафован за незаконный ввоз мобильных телефонов

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области созданы 18 совместных предприятий

В Самаркандской области созданы 18 совместных предприятий

Экономика / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика