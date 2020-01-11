Человек за скрытую рекламу наркотиков на баннерах оштрафован на 1 млн. 115 тыс. сумов

Предприниматель, пропагандирующий психотропные вещества на баннерах Самарканда, в ходе суда оштрафован на 1 млн. 115 тыс. сумов. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Самаркандской области.

Как выяснилось, частный предприниматель на одной из улиц Самарканда разместил рекламный щит размером 6х3 квадратных метров. Баннер содержал скрытую рекламу наркотиков.

В письме Агентства по защите прав потребителей при антимонопольном комитете Узбекистана говорится, что можно приобрести психотропные вещества, такие как стафф-мефедрон, кристаллы и др., если получить доступ через QR-код, указанный в этой наружной рекламе.

Закон «О рекламе» запрещает распространять информацию о продуктах, производство или продажа которых запрещено законом, поощряя или потенциально причиняя вред здоровью или жизни граждан и окружающей среде, а также безразличных для безопасности.

Это дело, квалифицированное в соответствии с частью 2 статьи 178-1 Кодекса административной ответственности, было рассмотрено в открытом судебном заседании Самаркандским городским административным судом.

По решению судебных приставов частный предприниматель был оштрафован на 5 БРВ- 1 млн. 115 тыс. сумов.