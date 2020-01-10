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  • 10 январь 2020 20:51
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Рейды по свадебным ресторанам

В Самарканде созданная рабочая группа по контролю за соблюдением порядка проведения свадебных торжеств, семейных мероприятий, сегодня вечером провела рейд по нескольким городским ресторанам. В частности, посетила 5 мест. 

 Рейды по свадебным ресторанам

Рейды по свадебным ресторанам

  Рейды по свадебным ресторанам


В трех ресторанах -"Богишамол", "Садаф" и "Олтин Самарканд" -проходили свадьбы. По словам членов комиссии, ни в одном из них утвержденный порядок проведения свадеб не нарушался. Число гостей было в среднем от 150-200 человек.
 

Рейды по свадебным ресторанам

Рейды по свадебным ресторанам


При этом имеется договор, заключенный между руководителями ресторанов и организаторами мероприятий. 

Рейды по свадебным ресторанам

 Рейды по свадебным ресторанам

 
Рейды в этом направлении будут проводиться ежедневно, говорят  представители рабочей группы.
 
Зарина Хакбердиева


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