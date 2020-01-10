  Рейды по свадебным ресторанам

В Самарканде созданная рабочая группа по контролю за соблюдением порядка проведения свадебных торжеств, семейных мероприятий, сегодня вечером провела рейд по нескольким городским ресторанам. В частности, посетила 5 мест.





В трех ресторанах -" Богишамол", "Садаф" и "Олтин Самарканд" -проходили свадьбы. По словам членов комиссии, ни в одном из них утвержденный порядок проведения свадеб не нарушался. Число гостей было в среднем от 150-200 человек.

При этом имеется договор, заключенный между руководителями ресторанов и организаторами мероприятий.





Рейды в этом направлении будут проводиться ежедневно, говорят представители рабочей группы.

Зарина Хакбердиева



