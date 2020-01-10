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  • 10 январь 2020 19:58
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Самаркандский филиал ТУИТ создал искусственные метаматериалы

Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий проводит ряд исследований в рамках соглашения о сотрудничестве с Московским технологическим университетом (МИРЭА-МТУ).

Самаркандский филиал ТУИТ создал искусственные метаматериалы

 

В прошлом 2019 году профессор МТУ, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов и доцент Самаркандского филиала ТУИТ Амритдин Салохитдинов, также ассистент Хотам Мирзакулов опубликовали пособие для студентов по электромагнетизму.

Учебник утвержден Министерством высшего образования Российской Федерации и Министерством развития информационных технологий и связи Республики Узбекистан.

Кроме того, А. Салохитдиновым и Х. Мирзакуловым были созданы и протестированы новые искусственные метаматериалы  . Планируется, что они будут широко использоваться в сфере связи и телекоммуникаций Республики Узбекистан, сообщает издание "Зарафшон"


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