Самаркандский филиал ТУИТ создал искусственные метаматериалы

Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий проводит ряд исследований в рамках соглашения о сотрудничестве с Московским технологическим университетом (МИРЭА-МТУ).





В прошлом 2019 году профессор МТУ, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов и доцент Самаркандского филиала ТУИТ Амритдин Салохитдинов, также ассистент Хотам Мирзакулов опубликовали пособие для студентов по электромагнетизму.





Учебник утвержден Министерством высшего образования Российской Федерации и Министерством развития информационных технологий и связи Республики Узбекистан.





Кроме того, А. Салохитдиновым и Х. Мирзакуловым были созданы и протестированы новые искусственные метаматериалы . Планируется, что они будут широко использоваться в сфере связи и телекоммуникаций Республики Узбекистан, сообщает издание "Зарафшон"



