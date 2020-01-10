В Альтаире прошел конкурс новогодних игрушек

Лоскутные снеговички, новогодние подсвечники из баночек, самодельные елочные игрушки. Результаты детского творчества были оценены на конкурсе, ставшим уже традиционным. Телеклуб «Альтаир» вот уже пятый год проводит конкурс новогодних игрушек. Самые лучшие идут на оформление зеленой красавицы. А победители получают бесплатный билет на праздничное представление от творческой группы «Алладин».





Лайло Усманова и двое ее детей одни из победителей, которые удостоились счастливой путевки в волшебный мир сказки под названием «Тайны четырех королевств». Победа в конкурсе окунула участников в яркое новогоднее событие, богатое разными шоу-программами и выступлениями сказочных героев.

В нынешней акции «Укрась новогоднюю елку» поступило около 50 поделок ручной работы. Чувствовалось, что все образцы искусства выполнены с большой любовью, энтузиазмом. Каждая из елочных игрушек отличалась своей оригинальностью, дизайном и неповторимостью. По словам организаторов, в предыдущие годы заинтересованных участников было в два раза больше. Однако со временем почему-то их количество идет на спад. Это говорит о том, что, возможно, родители не достаточно уделяют внимание своему чадо. Ведь создание игрушек-это не только творчество и шанс выиграть пригласительные билеты, но и отличный повод провести время со своим ребенком, сделать благое дело. Потому что в зимние холода согреть лесных красавиц смогут только любовь и доброта, вложенные ребятишками в каждую игрушку.

Зарина Хакбердиева