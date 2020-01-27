Испанская Paradores рассматривает возможность создания гостиниц в исторических постройках в Самарканде и Бухаре

Испанская компания Paradores рассматривает возможность создания гостиниц в исторических постройках в Самарканде и Бухаре, сообщает Podrobno.uz.

Об этом стало известно в ходе встречи представителей Paradores с врио председателя Госкомтуризма Абдулазизом Аккуловым.

Основная деятельность испанской компании Paradores de turismo de Espana направлена на развитие сферы гостиничного бизнеса, и, в частности, организацию гостиничных услуг в исторических зданиях.

"В ходе встречи представителями испанской компании были отмечены два объекта в древних городах, оптимально подходящие для создания гостиниц аналога Paradores. Это архитектурный памятник Ашратхона в Самарканде и Тош-сарой в Бухаре. Процесс создания гостиниц подразумевает восстановление первоначального вида архитектурных памятников с последующим преобразованием их в гостиницы", – сообщили в Госкомтуризма.