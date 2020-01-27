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  • 10 январь 2020 11:57
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Испанская Paradores рассматривает возможность создания гостиниц в исторических постройках в Самарканде и Бухаре

Испанская Paradores рассматривает возможность создания гостиниц в исторических постройках в Самарканде и БухареИспанская компания Paradores рассматривает возможность создания гостиниц в исторических постройках в Самарканде и Бухаре, сообщает Podrobno.uz.

 

Об этом стало известно в ходе встречи представителей Paradores с врио председателя Госкомтуризма Абдулазизом Аккуловым.

 

Основная деятельность испанской компании Paradores de turismo de Espana направлена на развитие сферы гостиничного бизнеса, и, в частности, организацию гостиничных услуг в исторических зданиях.

 

"В ходе встречи представителями испанской компании были отмечены два объекта в древних городах, оптимально подходящие для создания гостиниц аналога Paradores. Это архитектурный памятник Ашратхона в Самарканде и Тош-сарой в Бухаре. Процесс создания гостиниц подразумевает восстановление первоначального вида архитектурных памятников с последующим преобразованием их в гостиницы", – сообщили в Госкомтуризма.


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