Молодежь из Самарканда присутствовала на собрании под началом Шавката Мирзиеева

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 декабря провел встречу с представителями подрастающего поколения в школе имени Мухаммада аль-Хорезми. Молодежь в каждом регионе страны наблюдала за встречей посредством видеоконференцсвязи. Среди талантливого подрастающего поколения была и молодежь из Самаркандской области.

-Я с большой гордостью слушала речь нашего Президента о молодежной политике,-говорит 19-летняя Хилола Расулова, обладательница Государственной премии имени Зульфии. -До сих пор помню его слова, когда он вручал мне награду:"Хилолочка я верю в твои способности и желаю достичь большего". Именно после этих слов я старалась еще больше стремится получать навыки, вносить свою лепту в развитии общества. Победа в конкурсе дала мне возможность без сдачи тестовых экзаменов поступить в Самаркандский государственный институт иностранных языков на факультет немецкой филологии. Я считаю, что это один из видов внимания, оказываемого нам, молодым, со стороны главы государства. Слушая его речь на видеоконференции, во мне усиливалось чувство патриотизма, пробуждалось желание быть достойной его слов. Говоря о том, что среди подрастающего поколения есть образованные, отважные юноши и девушки с горящими глазами, наш Президент возлагал на нас большие надежды. Наверняка каждый из присутствующих позже неоднократно цитировал сказанное Шавкатом Мирзиеевым.