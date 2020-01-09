Молодежь из Самарканда присутствовала на собрании под началом Шавката Мирзиеева

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 декабря провел встречу с представителями подрастающего поколения в школе имени Мухаммада аль-Хорезми. Молодежь в каждом регионе страны наблюдала за встречей посредством видеоконференцсвязи. Среди талантливого подрастающего поколения была и молодежь из Самаркандской области.
-Я с большой гордостью слушала речь нашего Президента о молодежной политике,-говорит 19-летняя Хилола Расулова, обладательница Государственной премии имени Зульфии. -До сих пор помню его слова, когда он вручал мне награду:"Хилолочка я верю в твои способности и желаю достичь большего". Именно после этих слов я старалась еще больше стремится получать навыки, вносить свою лепту в развитии общества. Победа в конкурсе дала мне возможность без сдачи тестовых экзаменов поступить в Самаркандский государственный институт иностранных языков на факультет немецкой филологии. Я считаю, что это один из видов внимания, оказываемого нам, молодым, со стороны главы государства. Слушая его речь на видеоконференции, во мне усиливалось чувство патриотизма, пробуждалось желание быть достойной его слов. Говоря о том, что среди подрастающего поколения есть образованные, отважные юноши и девушки с горящими глазами, наш Президент возлагал на нас большие надежды. Наверняка каждый из присутствующих позже неоднократно цитировал сказанное Шавкатом Мирзиеевым.
О том, что эта встреча была незабываемой рассказывает еще один самаркандец Джахонгир Турсунбоев. Главный специалист областного Кенгаша Союза молодежи признается, что наряду со всеми поддержал инициативу Президента об организации Агентства по делам молодежи на базе Союза молодежи.
-В ходе встречи наш уважаемый Президент внес много предложений, говорит Джахонгир. -В частности, создание Медиа-холдинга для привлечения молодежи в медиаиндустрию, института "Гордость Родины", специализированный на подготовку молодых кадров для управления, образование ювелирных школ, кроме того, были предложения по созданию как минимум 15-этажных «IT (IT) парков» в 4 регионах страны - Самарканде, Бухаре, Хорезме и Ташкенте. Все эти намерения Шавката Мирамоновича не только вдохновляют молодых людей, но и дают им новый импульс и мотивацию в начале Нового года.
Зарина Хакбердиева