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  • 9 январь 2020 16:39
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Учащиеся Самарканда побывали в воинской части

По всей стране, в том числе и в Самарканде, в связи с 28-й годовщиной образования Вооруженных сил Республики Узбекистан и 14 января - Днем защитников Родины, проходит месячник «Ватанпарварлик – миллий юксалиш кафолати» («Патриотизм – гарантия национального развития».

 

Учащиеся Самарканда побывали в воинской части

 Учащиеся Самарканда побывали в воинской части

 

В рамках объявленного месячника в регионе прошли несколько пропагандистских мероприятий с участием школьников, учащихся колледжей, молодых курсантов. Организаторами выступили Центральный военный округ г.Самарканда, областное управление таможни и региональное отделение Управления по чрезвычайным ситуациям.

 

Мероприятие включало в себя выставку военной техники и вооружения. Учащаяся молодежь также ознакомилась с образом жизни и процессом службы офицеров и сержантов.

 

В рамках Месячника патриотизма участники акции посетили Самаркандский институт экономики и сервиса, также в дошкольном образовательном учреждении №77 города Самарканда. 

 

Пресс-служба ГТК по Самаркандской области


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