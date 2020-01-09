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  • 9 январь 2020 13:26
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На строительство солнечной электростанции в Самаркандской области проведут тендер

На строительство солнечной электростанции в Самаркандской области проведут тендерМинистерство энергетики совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) готовит второй этап тендерных торгов на строительство солнечных электростанций. Они будут построены в Самаркандской и Джизакской областях, сообщает Podrobno.uz.

 

Обсуждение второго этапа тендерных торгов в рамках проекта Scaling solar II по строительству фотоэлектрических электростанций прошло в министерстве энергетики 7 и 8 января.

 

IFC представлял главный специалист по инвестициям Международной финансовой корпорации при Всемирном банке Атлан Бернар, от узбекской стороны на встречах присутствовали специалисты министерств энергетики, финансов, инвестиций и внешней торговли, а также Агентства по развитию государственно-частного партнерства.

 

Решено, что в рамках Scaling solar II будет проведен тендер на один лот: строительство в Самаркандской и Джизакской областях Узбекистана двух фотоэлектрических станций. Мощность каждой должна составлять 200 МВт. Объявить о тендерных торгах планируется в первом квартале 2020 года, сообщили в министерстве энергетики.

 

Первый этап международных тендерных торгов при поддержке IFC был проведен в прошлом году. В тендере на строительство первой фотоэлектростанции мощностью 100 МВт в Навоийской области участвовали 23 компании из КНР, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Южной Африки, России, Испании, Норвегии и Франции.

 

Предквалификационный отбор прошли 11 компаний, пять из них предоставили тендерные коммерческие предложения. В итоге победителем была объявлена компания Masdar (ОАЭ) с тарифом 2,679 цента США за 1 кВт.ч выработанной электроэнергии. Компания обязалась построить фотоэлектростанцию в течение года.


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