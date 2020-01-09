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  • 9 январь 2020 13:18
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ЕБРР проконсультирует строительство платной дороги Ташкент-Самарканд

ЕБРР проконсультирует строительство платной дороги Ташкент-СамаркандЕвропейский банк реконструкции и развития поможет в подготовке проекта государственно-частного партнерства по строительству платной автомобильной дороги Ташкент-Самарканд. Стоимость проекта предварительно оценивается от 1 до 2-х млрд долларов, сообщаетGazeta.uz со ссылкой на пресс-службу Агентства по развитию ГЧП при Министерстве финансов.

 

Соответствующее соглашение подписано в декабре между Министерством транспорта, Агентством по развитию ГЧП, Министерством инвестиций и внешней торговли и ЕБРР.

 

В рамках технического содействия ЕБРР привлечет международных консультантов. Проект будет реализован в семь этапов и подготовлен с учетом юридических, финансовых и технических рисков.

 

Тендерные процедуры, как ожидается, закончатся в начале 2022 года. Сейчас с ЕБРР ведутся переговоры о том, чтобы сократить сроки подготовки и тендера проекта, отметили в агентстве.

 

«Реализация проекта не является простой задачей, в связи с чем стороны рассмотрят все возможные варианты своевременной и качественной реализации данного проекта, с учетом долгосрочных перспектив и задач, а также особенностей региона», — говорится в сообщении.

 

О планах по строительству платной автодороги между Ташкентом и Самаркандом стало известно в сентябре 2018 года. Реализацией проекта на условиях ГЧП должен был заняться консорциум турецких компаний Cengiz-Kolin-Kalyon. Строительные работы были предварительно намечены на 2019−2020 годы. В декабре прошлого года заместитель премьер-министра Эльёр Ганиев объяснил задержку строительства трассы высокой ценой проезда, которую заложил в проект иностранный инвестор.


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