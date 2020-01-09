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  • 9 январь 2020 12:35
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В Самарканде будут производить упакованную воду

В Самаркандской области инвесторами из США и Китая будет построен завод по производству упакованной воды, соков и молочных продуктов. Вся продукция завода будет идти на экспорт.


В Самарканде будут производить упакованную воду

Фото Zarnews

 

Трехстороннее соглашение между Самаркандским областным хокимиятом, американской компанией GMFR Global group Co.LTD и китайским холдингом Beijing Huiyuan Holding Co.LTD было подписано в сентябре 2019 года в рамках проекта стратегического инвестиционного партнерства по развитию сельского хозяйства в Узбекистане. 

 

Завод ежегодно будет выпускать 20 миллионов тонн упакованной воды, соков и молочных продуктов, причем вся продукция пойдет на экспорт. В ближайшее время в республику будет завезено оборудование для производства натурального сока стоимостью около 100 миллионов долларов США. Об этом пишет Подробно.уз


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