Ах, эти свадьбы, свадьбы…

Самаркандские свадьбы. Где-то затерялась грань между обычаями, традициями, тщеславием и излишествами. В какой-то момент даже видавшие виды старожилы просто забыли, а что из свадебных ритуалов является нововведением, и наоборот- частью прошлого, которое так трепетно передается из поколения в поколение. Эти танцы, песни, куев салом, осыпание деньгами или же нестандартное движение кортежей?





Самаркандские свадьбы. Да и не не только. В целом, по Узбекистану. Животрепещущая тема, волнующая умы. Вызывающая массу споров и конфликтов. Дескать, кому какое дело, есть деньги, пусть проводит хоть на Марсе, пишут одни пользователи соцсетей. Другие - негодуют, называя «Пиром во время чумы», как можно влезать в нескончаемые долги только лишь ради одного дня. Но, ясно одно. Неспроста эта тема так бурно стала обсуждаться. И не просто так было принято совместное постановление Кенгаша Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, согласно которому с 1 января 2020 года в Узбекистане вводятся жёсткие нормативы проведения торжеств.

Исполнению данного законодательного акта было посвящено собрание, прошедшее в областном хокимияте под председательством хокима Эркинжона Турдимова.

Зачастую, чтобы провести свадьбу, родителям или самим новобрачным приходится трудиться за пределами своей страны в тяжелых условиях. С трудом заработанные деньги тратятся с легкостью за короткое время. А все потому, что с каждым днем появляются новые и новые традиции, согласно которым обе стороны должны обменяться кучей тряпок, стоящих немалых денег, провести досвадебные мероприятия, выполняя все условия так называемого «орзу-хаваса». А если не соответствовать общепринятым кем-то придуманным нормам, то это в народе считается чуть ли не позором. И потому родители, следуя принципу «Чем наше чадо хуже других», готовы пожизненно выплачивать долги, лишь бы обеспечить своему сыну либо дочери по их понятиям счастливую жизнь. А она, увы, так не приходит. Один разводится из-за того, что ему дали подарки нетурецкого производства, другая считает, что ее папа потратил больше, чем сторона жениха, третьи вообще уверены, что новобрачная не стоила таких расходов, а вот четвертый в качестве долга дарит жену. Итог- скоропостижный развод, а вслед за ними инфаркты и инсульты.

На суд зрителей был продемонстрирован репортаж с результатами рейда в ресторанах города, где количество гостей равно почти 400, а артистов - 10.

Отныне за несоблюдение закона будут нести ответственность с выплатой крупных штрафов директора ресторанов, председатели махаллей и инспектора профилактики от 10 базовых расчетных величин до 50, то есть от 2 миллионов до свыше 11 миллионов сумов. Лица, проводящие свадьбу, должны уведомить орган самоуправления граждан по месту жительства не менее чем за неделю до проведения мероприятия.

Праздничные и траурные мероприятия должны проводиться не дольше одного дня, начинаться не раньше 6.00 и заканчиваться не позже 23.00. При этом на мероприятия могут быть приглашены не более 200 человек. Для проведения плова эта цифра увеличена до 250-300 человек.

Мероприятия, посвященные памяти усопших, могут длиться не более трех дней с участием неограниченного числа граждан.

Регламентировано и проведение свадеб. В кортеже жениха и невесты не должно быть больше трех автомобилей, а на праздничном мероприятии могут выступать только два исполнителя или же две группы.

Участниками был затронут вопрос танцев на свадебных торжествах, которых в своем большинстве напоминают припадочные конвульсии на полу под стандартный набор песен: «Усто», «Диламба зан бобо» и другие.

Артисты и руководители ресторанов также остановились на деятельности танцовщиц.

Говорилось о монополии ресторанов, которые в своем большинстве просто не дают работать другим видеостудиям, оформителям и фотографам. А если им все же и удается зайти и продолжить свою работу, то обязаны выплатить некую установленную мзду – 100 долларов.

При участии в семейном мероприятии 50 и более человек между руководителем свадебного зала, кафе или ресторана и организатором мероприятия должен заключаться договор, где должны будут прописаны все пункты.

Как ни крути, и как бы не возмущался народ, что это личное дело каждого, к сожалению, реальность такова: многим приходится лезть из кожи вон, чтобы справить пресловутую самаркандскую свадьбу с ненужным расточительством. Когда на эти средства можно было получить знания в вузе на контрактной основе, купить небольшую квартиру, съездить на море и другое.

Контроль за соблюдением порядка проведения семейных мероприятий возложен на местные хокимияты, органы прокуратуры, внутренних дел, ЗАГС и налоговые органы. При этом председатели махаллей и инспекторы профилактики несут персональную ответственность за компактное и нерасточительное проведение семейных мероприятий. А администрация кафе и ресторанов должна письменно уведомлять органы внутренних дел о планируемых торжествах не позднее чем за два дня до мероприятия.

Зарина Амритдинова