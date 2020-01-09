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  • 9 январь 2020 11:38
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Встреча с молодыми кадрами Национальной Гвардии

В Самарканде состоялась встреча хокима Самаркандской области с молодыми кадрами личного состава областного управления Национальной Гвардии.



В своем поздравлении Эркинжон Турдимов отметил, что Национальная гвардия – это честь и гордость нашей страны.

 

В полном объеме идет реализация проектов «Безопасный город», «Безопасная территория». В результате прилагаемых усилий по охране общественного порядка и раннему предупреждению правонарушений, прежде всего с участием в этом процессе широкой общественности, достигнуто снижение преступности на 23 процента.

 

Говорилось о проводимой в системе работе, создаваемых условиях для военнослужащих, оснащенности войск вооружением и средствами связи, их физической и боевой подготовке. В 2018-2019 годах сотрудникам управления Национальной гвардии было выделено 60 льготных квартир в массиве Корасув. В 2020 году будут также вручены ключи от 30 квартир военнослужащим.

 

Далее встреча продолжилась в форме вопросов и ответов. Участников интересовали вопросы трудоустройства близких родственников, оформления кадастровых документов, приобретения жилья и другое. Курсанты также поинтересовались, на какие льготы они могут претендовать после окончания службы.

 

По окончании мероприятия самые активные военнослужащие, проявившие себя в своей деятельности, были награждены памятными подарками со стороны областного хокимията.

 

Зарина Амритдинова


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