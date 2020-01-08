Свадьбы против правил. В Самарканде есть уже первые нарушители

Кенгаши Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на совместном заседании 14 сентября утвердили Положение о порядке проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, которое вступило в силу 1 января 2020 года.

Несмотря на утвержденный парламентом порядок, в Самаркандской области 4-5 января было проведено несколько свадеб, в которых количество гостей превышало 200 человек. Так, например, в махалле «Ходжа Ахрора Вали» Самаркандского района среди приглашенных на свадьбу было около 370 человек.

Во время праздничного торжества не раз были случаи помпезности, в частности, с выбрасыванием денег на «ветер». По словам председателя махалли, который отчитывался перед хокимом области в ходе видеоселекторного совещания, семья Мамадияровых в один день справляла одновременно четыре свадьбы-три суннат туя и воссоединение молодой пары.

Представители схода граждан объясняются, что с их стороны, на основании устного разрешительного документа от хокимията Самаркандского района, был выдан акт о проведении свадьбы с предоставленным количеством гостей.

Нарушение норм было зафиксировано также в МСГ «Ширинобод».

В ходе собрания было отмечено, что против них принимаются соответствующие меры.

Зарина Хакбердиева