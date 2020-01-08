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  • 8 январь 2020 14:31
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Долги после пышной свадьбы привели к разводу молодожен из Самарканда

Молодая семья из махалли «Навбогчиён» города Самарканда с целью расплатится с долгами после помпезной свадьбы поехала на заработки за границу, где позже развелась.

 

Подобный случай произошел и в махаллинском сходе граждан «Максуд Шайхзода». Молодожены, погрязшие в больших долгах, отправились в Российскую Федерацию. В скором времени супруга была заключена в тюрьму за ее незаконные действия, и семейная чета распалась.

 

В большинстве случаев одной из основных причин семейных разводов является проведение пышных свадебных мероприятий. Об этом говорилось на собрании под председательством хокима Самаркандской области Эркинжона Турдимова. Основное внимание уделялось организации свадеб, семейных торжеств и церемоний без каких-либо торжеств.

 

В 2019 году в Самарканде было зарегистрировано 32 224 брака. Только в Самарканде развелись 600 пар,отмечалось на видеоселекторном совещании

 


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