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  • 8 январь 2020 13:32
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Harper s Bazaar призывает всех посетить Узбекистан с особым акцентом на Самарканд

Популярный американский журнал «Harpers Bazzar» включил Узбекистан в топ-20 лучших направлений, которые обязательно нужно увидеть в 2020 году

 

Harper s Bazaar призывает всех посетить Узбекистан с особым акцентом на Самарканд

 

«На нашей планете есть лишь несколько искусственных сооружений, таких как Эйфелева башня, Сиднейский оперный театр и Пирамиды, которые вызывают у всех нас трепет. Они говорят с нами, когда мы видим их на фотографиях и мы следуем их зову. Пришло время добавить еще одно чудо к этому пантеону памятников Регистан в Самарканде, три здания со сложными орнаментальными узорами и сверкающими бирюзовыми куполами, расположенные в центральной площади», — говорится в статье.

 

Harper s Bazaar призывает всех посетить Узбекистан с особым акцентом на Самарканд, Бухару, Хиву и Ферганскую долину.


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