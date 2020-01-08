Популярный американский журнал «Harpers Bazzar» включил
Узбекистан в топ-20 лучших направлений, которые обязательно нужно увидеть в
2020 году
«На нашей планете есть лишь несколько искусственных
сооружений, таких как Эйфелева башня, Сиднейский оперный театр и Пирамиды,
которые вызывают у всех нас трепет. Они говорят с нами, когда
мы видим их на фотографиях и мы следуем их зову.
Пришло время добавить еще одно чудо к этому пантеону памятников Регистан
в Самарканде, три здания со сложными орнаментальными узорами
и сверкающими бирюзовыми куполами, расположенные в центральной
площади», — говорится в статье.
Harper s Bazaar призывает всех посетить Узбекистан
с особым акцентом на Самарканд, Бухару, Хиву и Ферганскую
долину.