Новогодняя сказка в Альтаире продолжается

Начало января-это время, когда все еще царит атмосфера новогодних праздников, волшебства, улыбок и счастья. Несмотря на то, что новый год прошел, позади осталась предновогодняя суета, покупка подарков и несколько дней упорного празднования, в телеклубе «Альтаир» сказочные представления в самом разгаре.





Посетив волшебный мир и шоу новогодних представлений «Тайны четырех королевств» каждый может поверить в сказку, окунуться в атмосферу чего-то необыкновенного, таинственного, завораживающего и, несомненно, незабываемого. Сделать шоу уникальным-главная задача творческой группы «Алладин».





Каждый день по три сеанса начиная с 21 декабря. Невзирая на плотный график, ребята не перестают развлекать маленьких детишек, дарить им самые счастливые минуты жизни, позитив и азарт на весь предстоящий год.





На этот раз в гостях у Альтаира сотрудники СП JV MAN Auto-Uzbekistan. За богатой и насыщенной программой впервые следят не только детки, но и их родители, которые с удовольствием поделились своими впечатлениями.





-Я очень много слышала о новогодних представлениях в Альтаире, однако не было возможности побывать здесь, говорит Зарнигор Тангирова. -М ой супруг работает на заводе. В этом году со стороны руководства сотрудникам были предоставлены праздничные билеты, за что большое спасибо. Здесь оказало сь очень интересно, в восторге не только наши дети, но и мы сами.





На протяжении всего сеанса зрители не только веселились, участвовали в различных конкурсах, но и охотно принимали подарки от ряда партнеров. Как мы ранее сообщили, Супер маркет «Фаровон», магазин детских игрушек «Темурхон», производитель молочных продуктов, компания «Агро браво», компания охладительных напитков Pulse с удовольствием предоставили участникам свою продукцию в качестве презента. Но главный, новогодний приз, символ 2020 года, детишки получили от Деда мороза.

Новогодние представления продлятся до 11 января.

Зарина Хакбердиева