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  • 7 январь 2020 0:16
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Прошла очередная встреча хокима Самаркандской области с предпринимателями

На подобных встречах решаются те вопросы, которые поступили на протяжении недели в палату и по каким-либо причинам не были решены.

 

Дамир Мухтаров просит вернуть ему землю в махалле «Кайнама», которая по решению суда была возвращена в резервы хокимията Самаркандского района. На данный участок было несколько претендентов. В результате споров, решение о выделении земли матери Мухтарова было признано недействительным. Предприниматель обратился за помощью, так как планировал на этом месте построить жилое здание.

 


 

Зарина Амритдинова


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