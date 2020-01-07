Прошла очередная встреча хокима Самаркандской области с предпринимателями

На подобных встречах решаются те вопросы, которые поступили на протяжении недели в палату и по каким-либо причинам не были решены.

Дамир Мухтаров просит вернуть ему землю в махалле «Кайнама», которая по решению суда была возвращена в резервы хокимията Самаркандского района. На данный участок было несколько претендентов. В результате споров, решение о выделении земли матери Мухтарова было признано недействительным. Предприниматель обратился за помощью, так как планировал на этом месте построить жилое здание.





Зарина Амритдинова