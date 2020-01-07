Празднование Дня защитников Родины обсудили в хокимияте

Остались считанные дни до празднования 28-летия Вооруженных Сил Республики Узбекистан и 14 января - Дня защитников Родины. Подготовке к этим значимым событиям было посвящено аппаратное собрание в хокимияте Самаркандской области. В этом году все мероприятия пройдут под общим девизом «Патриотизм- гарантия национального роста!».

Говорилось о значимости повышения у населения чувства гордости и уверенности за национальную армию, обеспечения патриотического воспитания молодежи, доведения до каждого жителя Узбекистана и каждой семьи роли и места Вооруженных Сил Республики Узбекистан в формировании и развитии гражданского общества, процветании нашей Родины, а также значимости для всех граждан нашей страны.





Зарина Амритдинова