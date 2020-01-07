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  • 7 январь 2020 0:14
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Празднование Дня защитников Родины обсудили в хокимияте

Остались считанные дни до празднования 28-летия Вооруженных Сил Республики Узбекистан и 14 января - Дня защитников Родины. Подготовке к этим значимым событиям было посвящено аппаратное собрание в хокимияте Самаркандской области. В этом году все мероприятия пройдут под общим девизом «Патриотизм- гарантия национального роста!».

 

Говорилось о значимости повышения у населения чувства гордости и уверенности за национальную армию, обеспечения патриотического воспитания молодежи, доведения до каждого жителя Узбекистана и каждой семьи роли и места Вооруженных Сил Республики Узбекистан в формировании и развитии гражданского общества, процветании нашей Родины, а также значимости для всех граждан нашей страны.

 


 

Зарина Амритдинова


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