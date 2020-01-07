Г.Мухторова: я не избивала свою невестку. Это была попытка утихомирить

Очередным поводом для массового обсуждения в социальных сетях стало опубликованное недавно в Фейсбуке видео, где молодую невестку избивает свекровь. Видеоролик вызвал массу негодований среди интернет-подписчиков, набрав огромное количество просмотров за короткое время.

Выясняла причину резонансного дела рабочая группа во главе с председателем Комитета женщин Самаркандской области Гавхар Алимовой. Как выяснилось, факт рукоприкладства снял на телефон супруг молодой келинки и отправил своей тёще, которая в данное время находится на заработках в Турции.

Во время беседы З.Джалалова сказала, что в то время у них с мужем возникла семейная ссора. По словам пострадавшей, ее свекровь зашла в комнату урегулировать ситуацию, успокоить супругов, и что она не имеет претензий к матери мужа. Никакой драки не было, говорит Джалалова. Слова невестки подтверждает и Г.Мухторова, поступки которой, согласно видеоролику, противоречат сказанному выше. Свекровь утверждает, что не избивала мать своих внуков. Попытки утихомирить вынесли на всеобщее обозрение, как факт избиения.

Как говорят участники бытовой драмы, сейчас у них все хорошо, в семье царит полная идиллия.