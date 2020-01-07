» » » Г.Мухторова: я не избивала свою невестку. Это была попытка утихомирить
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  • 7 январь 2020 0:10
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Г.Мухторова: я не избивала свою невестку. Это была попытка утихомирить

Г.Мухторова: я не избивала свою невестку. Это была попытка утихомиритьОчередным поводом для массового обсуждения в социальных сетях стало опубликованное недавно в Фейсбуке видео, где молодую невестку избивает свекровь. Видеоролик вызвал массу негодований среди интернет-подписчиков, набрав огромное количество просмотров за короткое время.

 

Выясняла причину резонансного дела рабочая группа во главе с председателем Комитета женщин Самаркандской области Гавхар Алимовой. Как выяснилось, факт рукоприкладства снял на телефон супруг молодой келинки и отправил своей тёще, которая в данное время находится на заработках в Турции.

 

Во время беседы З.Джалалова сказала, что в то время у них с мужем возникла семейная ссора. По словам пострадавшей, ее свекровь зашла в комнату урегулировать ситуацию, успокоить супругов, и что она не имеет претензий к матери мужа. Никакой драки не было, говорит Джалалова. Слова невестки подтверждает и Г.Мухторова, поступки которой, согласно видеоролику, противоречат сказанному выше. Свекровь утверждает, что не избивала мать своих внуков. Попытки утихомирить вынесли на всеобщее обозрение, как факт избиения.

 

Как говорят участники бытовой драмы, сейчас у них все хорошо, в семье царит полная идиллия.


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