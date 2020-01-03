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  • 3 январь 2020 12:28
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В Самарканде 5 января пройдут повторные выборы

Второй тур выборов начнется 5 января с 08:00. В настоящее время по два кандидата с каждого округа, набравшие по итогам первого тура большинство голосов, проводят предвыборные кампании.

 

В Самарканде 5 января пройдут повторные выборы

 

4 января в Самарканде будет день тишины. По Закону любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной и влечёт за собой последствия для кандидата или избирательного объединения, в чьих интересах она проводится.

 

Повторные выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Самарканде пройдут в следующих избирательных округах: №56-Регистан, №57-Согдиана, №67-Пастдаргом.

 

Кроме того, выборы в областной Кенгаш народных депутатов состоятся в округах: №1-Богибаланд, №5-Саттепо, №22-Жуш, №45-Арабхона, №50-Дустлик.


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