В Самарканде 5 января пройдут повторные выборы

Второй тур выборов начнется 5 января с 08:00. В настоящее время по два кандидата с каждого округа, набравшие по итогам первого тура большинство голосов, проводят предвыборные кампании.

4 января в Самарканде будет день тишины. По Закону любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной и влечёт за собой последствия для кандидата или избирательного объединения, в чьих интересах она проводится.

Повторные выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Самарканде пройдут в следующих избирательных округах: №56-Регистан, №57-Согдиана, №67-Пастдаргом.

Кроме того, выборы в областной Кенгаш народных депутатов состоятся в округах: №1-Богибаланд, №5-Саттепо, №22-Жуш, №45-Арабхона, №50-Дустлик.