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  • 2 январь 2020 18:22
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Зеркало вечных ценностей. Сколько посетителей было в Самаркандских музеях?

В музеях, созданных на базе Самаркандского Государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, хранятся 235 471 редких и исторических предметов.
 

Зеркало вечных ценностей. Сколько посетителей было в Самаркандских музеях?

 

В 2018-2019 годах 2 миллиона 540 тысяч 287 человек посетили музеи и исторические места, чтобы посмотреть уникальные артефакты. Из них 2 миллиона 277 тысяч 741 - местные жители и 262 546 иностранных туристов.
 

Зеркало вечных ценностей. Сколько посетителей было в Самаркандских музеях?


В соответствии с решением Кабинета Министров РУз от 11 июля 2014 года «О мерах по обеспечению доступности государственных музеев  детям и их родителям» 703 943 учащихся и их сопровождающие  бесплатно смогли посетить музеи и ознакомиться с достоянием великих предков. Об этом сообщает zarnews.uz


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