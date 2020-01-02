Зеркало вечных ценностей. Сколько посетителей было в Самаркандских музеях?

В музеях, созданных на базе Самаркандского Государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, хранятся 235 471 редких и исторических предметов.

В 2018-2019 годах 2 миллиона 540 тысяч 287 человек посетили музеи и исторические места, чтобы посмотреть уникальные артефакты. Из них 2 миллиона 277 тысяч 741 - местные жители и 262 546 иностранных туристов.

В соответствии с решением Кабинета Министров РУз от 11 июля 2014 года «О мерах по обеспечению доступности государственных музеев детям и их родителям» 703 943 учащихся и их сопровождающие бесплатно смогли посетить музеи и ознакомиться с достоянием великих предков. Об этом сообщает zarnews.uz



