Праздничный стол в честь Нового года

В одном из городских ресторанов для более 350 людей преклонного возраста, внесших свой вклад в развитии общественной деятельности и по сей день проявляющих свой энтузиазм, был организован праздничный дастархан.

Глава региона Э.Турдимов поздравив пожилых людей с Новым годом, высоко оценил их труд в процессе проводимых в стране реформ.

В свою очередь, представители старшего поколения за чашкой чая поблагодарили хокима вилоята за оказанное им внимание. Разумеется, внимание к пожилым людям не ограничивается лишь нынешним годом, столь важная работа проделывается на протяжении долгих лет и несомненно получит последовательное продолжение, говорили нуронийцы.