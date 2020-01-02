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  • 2 январь 2020 17:52
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Праздничный стол в честь Нового года

В одном из городских ресторанов для более 350 людей преклонного возраста, внесших свой вклад в развитии общественной деятельности и по сей день проявляющих свой энтузиазм, был организован праздничный дастархан.
 

Праздничный стол в честь Нового года

 

Глава региона Э.Турдимов поздравив пожилых людей с Новым годом, высоко оценил их труд в процессе проводимых в стране реформ.
 

Праздничный стол в честь Нового года

 

В свою очередь, представители старшего поколения за чашкой чая поблагодарили хокима вилоята за оказанное им внимание. Разумеется, внимание к пожилым людям не ограничивается лишь нынешним годом, столь важная работа проделывается на протяжении долгих лет и несомненно получит последовательное продолжение, говорили нуронийцы. 
 

Праздничный стол в честь Нового года

 

«Тот факт, что хокимы смогли посетить дом престарелых, повидаться с людьми с ограниченными возможностями, малообеспеченными семьями  в канун Нового года, дал нам большой импульс», - говорит ветеран труда Абдушукур Мухаммадкулов. - То, что страна уделяет особое внимание пожилым и молодым людям, способствует социальной активности в обществе. Мы, нуронийцы, стремимся быть достойными этой заботы.
 

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