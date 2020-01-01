В первый день Нового года в Самарканде родились 142 младенца

По состоянию на 1 января 2020 года в 18:00 в стране родилось 1111 новорожденных. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Из новорожденных, родившихся в первый день Нового года, 572 являются мальчиками и 539 - девочками. Наибольшее количество младенцев родилось в Самаркандской области (141).





В тройку лидеров в рейтинге новорожденных т акже попали Ферганская (137) и Кашкадарьинская области (134).





Среди них четыре близнецов. На данный момент врачи оказывают всем им качественные медицинские услуги в соответствии с установленными стандартами.





Следует отметить, что до 19:00 1 января 2019 года в Узбекистане родилось 1442 новорожденных.



