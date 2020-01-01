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  • 1 январь 2020 20:25
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В первый день Нового года в Самарканде родились 142 младенца

По состоянию на 1 января 2020 года в 18:00 в стране родилось 1111 новорожденных. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
 

В первый день Нового года в Самарканде родились 142 младенца

 

Из новорожденных, родившихся в первый день Нового года, 572 являются мальчиками и 539 - девочками.  Наибольшее количество младенцев родилось в Самаркандской области (141).

В тройку лидеров в рейтинге новорожденных также  попали Ферганская   (137) и Кашкадарьинская области (134).

Среди них четыре  близнецов. На данный момент  врачи оказывают всем им качественные медицинские услуги в соответствии с установленными стандартами.

Следует отметить, что до 19:00 1 января 2019 года в Узбекистане родилось 1442 новорожденных.


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