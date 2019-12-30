ЭРКИНЖОН ТУРДИМОВ ПОСЕТИЛ ДОМ УЧЕНОГО- ИСТОРИКА

Хоким Самаркандской области Э.Турдимов посетил дом известного ученого-историка, руководителя научно-исследовательского фонда Махдуми Азама Дахбеди и поздравил его вместе с семьей с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба хокимията Самаркандской области.

- Мы хорошо знаем и высоко ценим вашу работу по изучению истории нашей страны, духовного наследия великих мыслителей нашей страны, особенно, Дахбедийцев, - отметил Э. Турдимов. - То, что вы делаете: делитесь в своей библиотеке редкими изданиями с народом, заслуживает признания. Мы готовы поддержать и помочь вам сохранить эту библиотеку для будущих поколений.





Комилхон Каттаев показал хокиму области более 200 уникальных книг, хранящихся в его личной библиотеке. Он рассказал о статусе Ходжи Ахрори Вали, описанном в рукописях на древней самаркандской бумаге 500-800 лет назад, об ученых Мавераннахра, истории Мукимхана, учении Ахмеда Яссави и многих других.

Глава области заинтересовался редкими экземплярами книг и выразил готовность создать условия и возможности ученому и его коллегам для их перевода.





Ученый-историк поблагодарил хокима области и презентовал ему свою книгу.