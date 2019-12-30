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  • 31 декабрь 2019 10:55
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ЭРКИНЖОН ТУРДИМОВ ПОСЕТИЛ ДОМ УЧЕНОГО- ИСТОРИКА

Хоким  Самаркандской области Э.Турдимов посетил дом известного ученого-историка, руководителя научно-исследовательского фонда Махдуми Азама Дахбеди и поздравил его вместе с  семьей  с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба хокимията Самаркандской области.
 

ЭРКИНЖОН ТУРДИМОВ ПОСЕТИЛ ДОМ УЧЕНОГО- ИСТОРИКА

 

 - Мы хорошо знаем и высоко ценим вашу работу по изучению истории нашей страны,  духовного наследия великих мыслителей нашей страны, особенно, Дахбедийцев, - отметил Э. Турдимов. -  То, что вы делаете: делитесь в своей библиотеке редкими изданиями с народом, заслуживает признания. Мы готовы поддержать и помочь вам сохранить эту библиотеку для будущих поколений.

Комилхон Каттаев показал хокиму области более 200 уникальных книг, хранящихся в его личной библиотеке. Он рассказал о статусе Ходжи Ахрори Вали, описанном в рукописях  на древней самаркандской бумаге 500-800 лет назад, об ученых Мавераннахра, истории Мукимхана, учении Ахмеда Яссави и многих других.
 

ЭРКИНЖОН ТУРДИМОВ ПОСЕТИЛ ДОМ УЧЕНОГО- ИСТОРИКА

 

Глава области заинтересовался   редкими экземплярами книг и выразил готовность  создать условия и возможности ученому и его коллегам для их перевода.

Ученый-историк поблагодарил хокима области и презентовал  ему свою книгу.

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