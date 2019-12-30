Граждане, не получившие биометрические паспорта, с 2020 года будут нести административную ответственность

Как известно, правительство Узбекистана своим постановлением продлило действие паспорта небиометрического образца на территории республики до 31 декабря 2019 года.
В Самаркандской области проживает 3 миллиона 820 тысяч человек. Из них 2 миллиона 581 тысяча граждан должны иметь при себе паспорт. Подполковник Даврон Норчаев, начальник Самаркандского областного отделения управления миграции и оформления гражданства, говорит, что большинство жителей получили биометрические паспорта.
Даврон Норчаев, начальник Самаркандского областного отделения УМиОГ:
По словам начальника, есть еще люди, которые имеют при себе паспорта старого образца. Это в основном граждане, проживающие за границей. Начиная с 1 января 2020 года не биометрические паспорта 1995 года будут считаться не действительными, а граждане, которые не обменяли документ на новый образец, будут нести административную ответственность.
До Нового 2020 года осталось всего несколько часов. Областное отделение управления миграции и оформления гражданства будет обслуживать население до восьми вечера 31 декабря.
Зарина Хакбердиева