Граждане, не получившие биометрические паспорта, с 2020 года будут нести административную ответственность

Как известно, правительство Узбекистана своим постановлением продлило действие паспорта небиометрического образца на территории республики до 31 декабря 2019 года.

В Самаркандской области проживает 3 миллиона 820 тысяч человек. Из них 2 миллиона 581 тысяча граждан должны иметь при себе паспорт. Подполковник Даврон Норчаев, начальник Самаркандского областного отделения управления миграции и оформления гражданства, говорит, что большинство жителей получили биометрические паспорта.

Даврон Норчаев, начальник Самаркандского областного отделения УМиОГ:

-С 2012 года биометрические паспорта по области получили 2 миллиона 600 тысяч 330 человек. В Самарканде проживает несколько тысяч граждан преклонного возраста и инвалидов, многие из которых не в состоянии на месте оформить и получить биометрические паспорта. Поэтому необходимой документацией сотрудники паспортного стола занимаются на месте проживания людей. Вся процедура с помощью мобильного оборудования проходит в домашних условиях. Только за 2019 год на дому оформлено 2443 граждан.

По словам начальника, есть еще люди, которые имеют при себе паспорта старого образца. Это в основном граждане, проживающие за границей. Начиная с 1 января 2020 года не биометрические паспорта 1995 года будут считаться не действительными, а граждане, которые не обменяли документ на новый образец, будут нести административную ответственность.

До Нового 2020 года осталось всего несколько часов. Областное отделение управления миграции и оформления гражданства будет обслуживать население до восьми вечера 31 декабря.

Зарина Хакбердиева