15 пищевых отравлений за 2019 год. Два человека погибли

В 2018 году в Самаркандской области было зарегистрировано 7 случаев пищевого отравления. В результате 67 пострадавших ,1 человек погиб.





За последние 11 месяцев 2019 года показатели увеличились в более чем в два раза-15 случаев отравления, 143 пострадавших, двое из которых скончались. О чем это говорит? Не соблюдение элементарных гигиенических норм в местах общепита или не достаточный контроль со стороны центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора? Зачастую в случае массовых отравлений, инфекционных заболеваний, бешенства животных, народ склонен думать о последнем, направляя стрелки на неудовлетворительную деятельность ЦГСЭН, ныне областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия.





О том, что не стоит во всех бедах винить исключительно СЭС, и, что в соответствии с исследованиями, могут быть и другие причины заболеваемости, было сказано главврачом областной эпидемиологической службы Хайрулла Баймурадовым. На прошедшем пресс-туре с участием представителей СМИ он проинформировал журналистов о разделении данной сферы, перспективах обновленной системы, приобретенном новейшем оборудовании.





В соответствии с задачами, определенными в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на базе организаций службы санитарно-эпидемиологического надзора Министерства Здравоохранения созданы две новые структуры- Государственная инспекция санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения РУз.

Рассказывая о реформировании СЭС, о ее новых возможностях, благодаря закупленной технике, главврач центра остановился и на имеющихся сегодня недостатках, в том числе, высоких показателях инфекционных и паразитарных заболеваний, вирусного гепатита, туберкулеза, бешенства собак и др. Как заметил Х. Баймурадов, подавляющее большинство пострадавших-подростки. Так, например, 70,5% инфекционных заболеваний, зарегистрированных за 10 месяцев 2019 года, составляли дети в возрасте до 14 лет. Вместе с тем число больных вирусным гепатитом среди несовершеннолетних в разрезе области выросло на 9%. В связи с этим можно привести множество подобных примеров, говорит специалист.





В ходе пресс-тура говорилось также о дефиците врачей. Баймурадов признает тот факт, что специалисты давно уже ни те, что раньше. Кадровое обеспечение находится в критическом состоянии, существует острая нехватка врачей на местах. Согласно данным мониторинга, среди районов Самаркандской области наибольшая потребность в специалистах сферы в Кошрабадском районе. Количество врачей в процентном соотношении составляет всего лишь 26,5%.

По словам главврача, за последние 20-30 лет сфера санитарно-эпидемиологической службы оставалась без внимания, особенно в отдаленных регионах вилоята. Материально-техническая база районных подразделений не соответствует современным требованиям. Сотрудники работают в плачевных условиях. Многие центры нуждаются в капитальной реконструкции.





В рамках пресс-тура состоялся брифинг, где журналисты смогли получить ответы на свои вопросы.

Благодаря модернизации и оказываемому со стороны Президента вниманию, данная структура несомненно должна кардинально улучшится, говорилось инициаторами.

Зарина Хакбердиева