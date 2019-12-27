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  • 28 декабрь 2019 10:57
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ЕБРР поможет Узбекистану со строительством платной дороги "Ташкент-Самарканд"

ЕБРР поможет Узбекистану со строительством платной дороги "Ташкент-Самарканд"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) окажет содействие в реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству платной автомобильной дороги "Ташкент-Самарканд", сообщает Podrobno.uz со ссылкой на УзА.

 

Соответствующее соглашение подписано между Министерством транспорта и Агентством ГЧП.

 

Согласно подписанному документу, международные эксперты совместно со специалистами министерства проведут необходимую работу по реализации проекта в несколько этапов, включающих в себя комплексное обследование и подготовку проекта с учетом юридических, финансовых и технических аспектов. Стороны рассмотрят все возможные варианты реализации проекта, учитывая особенности региона.

 

Банк также привлечет международных консультантов в рамках технического содействия.

 

Напомним, что Узбекистан в ближайшие годы намерен построить три платные дороги –"Ташкент – Самарканд", "Ташкент – Андижан" и "Сырдарья – Бахт". Договора с победителями тендеров на их строительство должны быть подписаны весной 2021 года.


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