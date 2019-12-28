Канатной дороги в исторической части Самарканда не будет

Эксперты говорят, что строительство канатной дороги грозит разрушением историческим памятникам и противоречит Положению по охране исторических зон городов Узбекистана, утвержденному Кабинетом Министров и требованиям ЮНЕСКО. Кроме того, как оказалось, Министерство культуры не дало своего одобрения на реализацию этой инициативы. Об этом пишет Podrobno.uz.
"С прошлого года в Министерство культуры не раз обращались с данным проектом. Руководство министерства ответило отказом на возведение канатной дороги над историческими памятниками, в связи с тем, что строительство нанесет урон культурному наследию. В этом году Минкульт единогласно дал отказ, так как именно те территории, которые указаны в проекте, включают в себя список памятников культурного наследия. Кроме того, мы приглашали зарубежных экспертов из ЮНЕСКО, они также не одобрили данный проект", – рассказала советник министра культуры по информационной политике Мавлюда Аскарходжаева.
Она также добавила, что любой проект, который непосредственно связан с памятниками культурного наследия, не может быть реализован без одобрения ведомства.
"В законодательстве указано, что, если хокимиаты территориальных областей не согласовывают с нами надлежащие документы, то им грозит уголовное наказание. Без одобрения Министерства культуры этот проект не может быть реализован. Наше ведомство отвечает за культурное наследие, но мы знаем о том, что канатная дорога будет проходить и над частными домами. Поэтому, я надеюсь, что соответствующие органы и территориальный хокимиат это тоже учтут, и установят канатную дорогу на другой территории", – отметила собеседница.
Вместе с тем, по словам Мавлюды Аскарходжаевой, ЮНЕСКО также не дала согласие на строительство канатной дороги в исторической зоне Самарканда, в организацию уже поступало два других подобных проекта, которые также не были одобрены.