Канатной дороги в исторической части Самарканда не будет

В сентябре этого года в Самарканде был представлен проект канатной дороги над центральной частью города. По проекту протяженность линии составляет более 5,5 км, она пройдет над исторической зоной, которая включает Университетский бульвар, ансамбль Регистан, городище Афросиаб, обсерваторию Мирзо Улугбека, и далее до Гребного канала.

Эксперты говорят, что строительство канатной дороги грозит разрушением историческим памятникам и противоречит Положению по охране исторических зон городов Узбекистана, утвержденному Кабинетом Министров и требованиям ЮНЕСКО. Кроме того, как оказалось, Министерство культуры не дало своего одобрения на реализацию этой инициативы. Об этом пишет Podrobno.uz.

"С прошлого года в Министерство культуры не раз обращались с данным проектом. Руководство министерства ответило отказом на возведение канатной дороги над историческими памятниками, в связи с тем, что строительство нанесет урон культурному наследию. В этом году Минкульт единогласно дал отказ, так как именно те территории, которые указаны в проекте, включают в себя список памятников культурного наследия. Кроме того, мы приглашали зарубежных экспертов из ЮНЕСКО, они также не одобрили данный проект", – рассказала советник министра культуры по информационной политике Мавлюда Аскарходжаева.

Она также добавила, что любой проект, который непосредственно связан с памятниками культурного наследия, не может быть реализован без одобрения ведомства.

"В законодательстве указано, что, если хокимиаты территориальных областей не согласовывают с нами надлежащие документы, то им грозит уголовное наказание. Без одобрения Министерства культуры этот проект не может быть реализован. Наше ведомство отвечает за культурное наследие, но мы знаем о том, что канатная дорога будет проходить и над частными домами. Поэтому, я надеюсь, что соответствующие органы и территориальный хокимиат это тоже учтут, и установят канатную дорогу на другой территории", – отметила собеседница.

Вместе с тем, по словам Мавлюды Аскарходжаевой, ЮНЕСКО также не дала согласие на строительство канатной дороги в исторической зоне Самарканда, в организацию уже поступало два других подобных проекта, которые также не были одобрены.