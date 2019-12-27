Самаркандский завод "Сино" снова выставили на продажу

Агентство по управлению государственными активами объявило о повторном выставлении на продажу акций завода холодильников "Сино" в Самарканде.





Ранее предприятие, согласно постановлению президента, было передано в частные руки, но с условием, что новый владелец инвестирует в завод и выплатит долги кредиторам.



88,8% акций завода в октябре выкупила компания Tespak. Новый владелец взял обязательство вложить 42 миллиона долларов в течение двух лет и создать 580 рабочих мест.



В агентстве сообщили, что Tespak сначала попросила отсрочку по заключению контракта, а затем, когда не смогла договориться с иностранными партнерами, и вовсе отказалась от проекта. В связи с этим итоги торгов аннулировали.



Сейчас инвесторам также предлагаются 88,8% акций в уставном фонде предприятия. Новый владелец должен будет вложить 15 миллионов долларов в течение следующих двух лет и создать 350 рабочих мест.





Заявки на участие в торгах с предложениями по инвестициям принимаются до 27 января следующего года включительно. Торги состоятся 29 января.