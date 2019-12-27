Обращения граждан проанализировали в областном хокимияте

В Самарканде обсудили итоги проделанной работы по жилищно-коммунальным проблемам и обращениям граждан в Самаркандской области под председательством хокима вилоята Эркинжона Турдимова. Мероприятие началось с разбора ситуации по снабжению газовыми баллонами и газом в четырех районах области: Тайлякском, Ургутском, Джамбайском и Самаркандском. Участникам был продемонстрирован репортаж, где население говорит о своих проблемах.

Так, по словам жителей Тайлякского района, газовые баллоны им приходится заполнять по 60-80 тысяч сумов на газозаправочных станциях из-за несвоевременной замены газовых баллонов. Хотя государственная цена составляет 22 тысячи.





В Самаркандском районе жители заправляются от 24-25 тысяч сумов. Но, во всех четырех районах одна проблема: долгий промежуток между заправками: по два-три месяца. Также по завышенным ценам реализовываются новые газовые баллоны. Вместо положенных около ста тысяч по двести-триста тысяч сумов. Жалобы поступили и из Пахтачийского района.

Во время обсуждений прокуратурой было отмечено, что действиям руководителей отделов снабжения, ведущих специалистов, начальников районных филиалов, в том числе, и УП "Облгазтаъминот” будет дана правовая оценка, отчего наблюдается несвоевременное реагирование на нужды населения и не выполняются конкретные функциональные обязанности.





Как подчеркнул Эркинжон Турдимов, недобросовестными представителями данной структуры лимит газа продается газозаправочным станциям, в то время, как самаркандцы страдают от отсутствия природного газа.

На встрече были рассмотрены заявления граждан, обратившихся во время выездного приема и на телеграм-канал главы области. Каждый случай был изучен индивидуально.





По словам Эркинжона Турдимова, к сожалению, многим из заявителей приходится обращаться в суд, который в своей деятельности опирается лишь на документы. Ответственным лицам было рекомендовано по каждому обращению граждан готовить аналитический репортаж, где должны быть отражены все аспекты проблемы. Данный материал заявители могли бы предоставить суду в качестве факта.





На протяжении двух часов были проанализированы проблемы незаконного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройства, оплаты за обучение в вузе и другое.

Зарина Амритдинова