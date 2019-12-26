 В Самарканде сильный напор воды стал причиной обвала стены (Видео)

Жители махалли "Матонат", расположенной на улице Сайхун г. Самарканда уже пятый день борются с сильным напором воды, которая вытекает из прорванной водопроводной трубы, диаметром 500 мм.

По словам местных граждан, об утечке воды и о ненадлежащем состоянии трубы они неоднократно обращались в водоканал г. Самарканда еще 2 года назад. Однако работники ГУП "Сувокова" не восприняли жалобу всерьез и халатно отнеслись к своим обязанностям. Вот и плачевные последствия, возмущается народ.





Буквально за сутки после прорыва трубопровода разворотило асфальт. Сильный напор воды образовал огромную пропасть.

В последствии пострадало несколько домов, обвалилась стена жительницы Нуне Варданян. Люди опасаются, что потери могут быть значительно велики.





В данное время на месте ведутся ремонтные работы.

Зарина Хакбердиева



