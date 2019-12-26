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  • 26 декабрь 2019 21:38
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В Самарканде сильный напор воды стал причиной обвала стены (Видео)

Жители махалли "Матонат", расположенной на улице Сайхун г. Самарканда уже пятый день борются с сильным напором воды, которая вытекает из прорванной водопроводной трубы, диаметром 500 мм.
 

В Самарканде сильный напор воды стал причиной обвала стены (Видео)

 В Самарканде сильный напор воды стал причиной обвала стены (Видео)

 В Самарканде сильный напор воды стал причиной обвала стены (Видео)

 

По словам местных граждан, об утечке воды и о ненадлежащем состоянии трубы они неоднократно обращались в водоканал г. Самарканда еще 2 года назад. Однако работники ГУП "Сувокова" не восприняли жалобу всерьез и халатно отнеслись к своим обязанностям. Вот и плачевные последствия, возмущается народ.
 

Буквально за сутки после прорыва трубопровода разворотило асфальт. Сильный напор воды образовал огромную пропасть. 
 
В последствии пострадало несколько домов, обвалилась стена жительницы  Нуне Варданян. Люди опасаются, что потери могут быть значительно велики. 
 

В данное время на месте ведутся ремонтные работы.
 
Зарина Хакбердиева


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