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  • 26 декабрь 2019 16:37
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Президентские подарки отправлены в регионы

Около 11 тысяч воспитанников детдомов, детей, чьи родители погибли при исполнении служебного долга, и детей из семей, нуждающихся в соцзащите, получат подарки президента.

 

Президентские подарки отправлены в регионы

 

Как сообщила пресс-служба Министерства народного образования, в этом году состав подарков был пересмотрен. Теперь они включают рюкзак, шесть учебных принадлежностей и 20 сладостей, мягкую игрушку и шахматный набор.

 

Президентские подарки отправлены в регионы

 

 В прошлом году дети получали подарки, состоящих из 11 учебных принадлежностей и 17 сладостей.

 

Самолет с новогодним грузом приземлился в Самарканд сегодня ранним утром.

 

Президентские подарки отправлены в регионы

  

Подарки будут вручены детям во время президентских елок. Торжества пройдут 29 декабря по всей стране.


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