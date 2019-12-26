Президентские подарки отправлены в регионы

Около 11 тысяч воспитанников детдомов, детей, чьи родители погибли при исполнении служебного долга, и детей из семей, нуждающихся в соцзащите, получат подарки президента.

Как сообщила пресс-служба Министерства народного образования, в этом году состав подарков был пересмотрен. Теперь они включают рюкзак, шесть учебных принадлежностей и 20 сладостей, мягкую игрушку и шахматный набор.

В прошлом году дети получали подарки, состоящих из 11 учебных принадлежностей и 17 сладостей.

Самолет с новогодним грузом приземлился в Самарканд сегодня ранним утром.

Подарки будут вручены детям во время президентских елок. Торжества пройдут 29 декабря по всей стране.