Приглашаем на новогоднее представление!

27 декабря, начиная с 15:00 ч., в городке Кимегарлар пройдёт праздничное мероприятие,посвященное Новому году.

На сцене выступят народные артисты Узбекистана Мардон Мавлонов, Махмуд Намозов, заслуженный артист Узбекистана Равшан Комилов, призер премии "Нихол" Адхам Солиев, Фарход и Ширин и другие.





Также мероприятия с участием вышеуказанных артистов пройдут на площади у областного театра музыкальной драмы, массиве Сартепа и территории темирюльского вокзала.





Приглашаем всех на новогодние представления!





Пресс-служба областного хокимията