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  • 26 декабрь 2019 16:02
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Приглашаем на новогоднее представление!

27 декабря, начиная с 15:00 ч., в городке Кимегарлар пройдёт праздничное мероприятие,посвященное Новому году.
 

Приглашаем на новогоднее представление!

  

На сцене выступят народные артисты Узбекистана Мардон Мавлонов, Махмуд Намозов, заслуженный артист Узбекистана Равшан Комилов,  призер премии "Нихол" Адхам Солиев,  Фарход и Ширин и другие.

Также мероприятия с участием вышеуказанных артистов  пройдут  на площади у  областного театра музыкальной драмы, массиве Сартепа и территории темирюльского вокзала.

Приглашаем всех на новогодние представления!

Пресс-служба областного хокимията

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