Приключение Деда Мороза, победившего злого колдуна, тайны четырех королевств, выступление фокусника с интересной программой, азартные игры и интерактивные конкурсы. Новогодняя шоу программа от творческой группы «Алладин Байрам» в преддверии новогодних праздников ежегодно дарит юным самаркандцам и их родителям массу позитива, веселое настроение и незабываемые впечатления.

В этом году новогодние сеансы в телеклубе «Альтаир» начались 21 декабря. Как и обычно, зрителей ждет весьма богатая и насыщенная программа, которая воспринимается зрителями всегда восторженно. Творческий коллектив каждый раз старается преподнести своим гостям что-то новое, эксклюзивное. Вместе с театральными постановками и музыкальными номерами, обновляются декорации, костюмы персонажей, оформление клуба в целом. Главным гостем торжества является сказочный герой Микки Мауз, как символ будущего года.

В создании яркой, веселой программы задействованы около 25 молодых ребят, которые дарят каждому посетителю счастливые эмоции. Необходимо отметить и помощь ряда партнеров, каждый из которых внес свою лепту. Супер маркет «Фаровон», магазин детских игрушек «Темурхон», производитель молочных продуктов, компания «Агро браво» не остались в стороне. Их продукция была основным презентом на протяжении всего времени. А вот напитки Pulse помогли охладиться детишкам после их участия в танцевальных состязаниях и азартных конкурсах.

Радость детей просто не передать словами. Наверняка после окончания они не раз будут рассказывать друзьям, а полученные здесь подарки- запомнятся надолго. События новогодней сказки продлятся до 10 января.

Зарина Хакбердиева