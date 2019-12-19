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  • 26 декабрь 2019 0:12
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В Самаркандской области Spark сбил двух женщин, одна из них погибла

В Самаркандской области Spark сбил двух женщин, одна из них погиблаВ Самаркандской области Spark сбил двух женщин, одна из них погибла, сообщает Podrobno.uz.

 

"22 декабря, примерно в 23:30, 30-летний водитель автомобиля Spark на четвертом километре автомобильной дороги 4R48 "Эшимоксок-Жомбой", пролегающей по махалле Саричшама Жомбойского района, наехал на двух 30-летних пешеходов, пересекавших проезжую часть дороги", – сообщили в Следственном департаменте МВД.

 

В результате ДТП оба пешехода получили тяжкие телесные повреждения, одна из них скончалась по дороге в медицинское учреждение, а вторая – была госпитализирована в районное медицинское учреждение.

 

По данному факту Следственным отделом при ОВД Жомбойского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека). Ведется предварительное следствие.


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