В Самаркандской области Spark сбил двух женщин, одна из них погибла, сообщает Podrobno.uz.

"22 декабря, примерно в 23:30, 30-летний водитель автомобиля Spark на четвертом километре автомобильной дороги 4R48 "Эшимоксок-Жомбой", пролегающей по махалле Саричшама Жомбойского района, наехал на двух 30-летних пешеходов, пересекавших проезжую часть дороги", – сообщили в Следственном департаменте МВД.

В результате ДТП оба пешехода получили тяжкие телесные повреждения, одна из них скончалась по дороге в медицинское учреждение, а вторая – была госпитализирована в районное медицинское учреждение.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Жомбойского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека). Ведется предварительное следствие.