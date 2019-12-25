В Самарканде начала работу новогодняя ярмарка

Не за горами тот день, когда стрелки на часах будут показывать время наступления нового 2020 года. Этот праздник люди ждут с нетерпением в ожидании чуда. Вечнозеленые елки, игрушки, гирлянды украшают в этот день дома каждого из нас. А тот, кто еще не успел купить новогодние украшения и подарки, может приобрести их на новогодних ярмарках, которые в нынешнем году расположились в двух местах города - центральной улице Алишера Навои и на территории театра.





Множество светящихся гирлянд, искусственных елок, разнообразных игрушек, как для украшения зеленой красавицы, так и детской забавы. На площади Самаркандского областного театра музыкальной драмы не изменяя доброй традиции распахнула свои двери новогодняя ярмарка. В этот раз торговые латки открыли около 80 предпринимателей.

Изобилие новогодних игрушек можно увидеть на каждом прилавке. Среди них есть и отечественные, произведенные в Узбекистане, и поделки китайского производства.

В этом году на новогодней ярмарке очень много игрушек, символизирующие год неугомонной крысы. Новогодний атрибут по самой низкой цене можно приобрести за 500 сумов, а вот любители более дорого подарка при желании могут купить плющевого мишку-60 000 тысяч. Можно отовариться как за наличные деньги, так и на пластиковую карту.

Праздничный маркет продлится до 15 января 2020 года

Зарина Хакбердиева